Amorim vê Paulinho "difícil no Dragão" e conta: «Lesionou-se mas como queria jogar hoje não nos disse»

Paulinho falhou o Sporting-Portimonense (2-0) devido a lesão, uma mazela que poderá tirar o avançado do clássico com o FC Porto, na próxima jornada, como revelou Rúben Amorim.





"Teve uma lesão no último treino mas como queria jogar não nos disse (risos). À noite teve queixas, o doutor viu. Não faço ideia do tempo, mas parece-me que é difícil que vá ao Dragão. Temos outros disponíveis e estaremos preparados", disse o treinador leonino à Sport TV.Como Record deu conta, o avançado de 28 anos sofreu a lesão esta sexta-feira, na penúltima sessão de trabalho com vista ao duelo com os algarvios, acabando por ver a partida da bancada.