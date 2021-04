Rúben Amorim: «Adán fez uma grande exibição mas acho que foram injustos com o Beto»

Rúben Amorim considera que o Sporting até tem criado mais ocasiões de golo do que em outros momentos da temporada onde, marcando mais, não produzia tantas oportunidades. E deu o exemplo do jogo com o Farense, onde venceu por 1-0





"Temos falhado muitos golos. [Em Faro] o Adán fez uma grande exibição mas acho que vocês são injustos com o Beto (risos), se bem o conheço ele deve estar chateado, pois salvou mais golos que o Adán. Não se falou disso mas nós vemos o jogo. Da mesma foma que em Guimarães ganhámos por 4-0, tivemos muitas ocasiões mas o resultado foi enganador. Da mesma forma que a escassez de golo tem sido algo enganadora. Vamos tentar fazer mais golos amanhã mas se tiver de ser 1-0, lá será (risos)", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD, agendado para amanhã (21h15)."Após dois empates é normal haver ansiedade e pequenos pormenores que outros jogadores mais habituados levariam de outra forma. Daqui a dois ou três anos serão melhores, mas temos vencido e sido melhores e isso é muito importante. Ainda bem que eles estão a passar por isso, ninguém esperava. Estaremos preparados para estes momentos com o decorrer do tempo. Durante a semana vejo a equipa alegre. Trabalham muito e bem. Durante os jogos é normal a ansiedade, também a vejo noutras equipas.""Queremos é somar mais três pontos. Sobre o jogo no Jamor, da primeira volta, foi um dia em que o Belenenses esteve melhor e disse isso ao Petit no fim do jogo, que o tinha preparado melhor. Estamos mais preparados agora, somos mais equipa. Queremos aumentar a intensidade em relação a esse jogo. Trabalhámos em relação ao que vimos nesse jogo. Precisamos de ganhar e continuar a crescer. Queremos jogar bem e ganhar."