Rúben Amorim: «Adeptos do Sporting vão dar uma resposta diferente daquela que as pessoas pensam»

Questionado sobre a importância do regresso dos adeptos aos estádios portugueses e se gostaria que esse regresso coincidisse com os festejos da conquista de campeão nacional, ou que se desse apenas depois de consumado o título, Rúben Amorim foi taxativo e sublinhou a força dos adeptos leoninos.





"Penso que se está a subestimar muito os adeptos do Sporting. Os adeptos são uma grande força do Sporting, não uma fraqueza. Esta equipa demonstrou uma forma de estar na qual os adeptos se revêem. Gostaria de ter já os adeptos, que iriam dar uma resposta diferente daquilo que as pessoas pensam. Ainda se vai perder muitos pontos e eles vão ser um fator decisivo, vão ajudar muito e não o contrário", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Tondela.Amorim revelou ainda que Paulinho, ainda lesionado, "vai voltar rapidamente mas para este jogo ainda não": "está a recuperar bem, não será apenas em abril que voltará, está quase pronto. Faz-nos falta como todos e é importante. Tem características diferentes das dos outros avançados."