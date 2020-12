Rúben Amorim admite: «Petit preparou melhor o jogo do que eu»

Rúben Amorim admitiu que Petit preparou melhor o jogo, apesar de o Sporting ter derrotado o Belenenses SAD, por 2-1, lembrando as difíceis condições do relvado e a adaptação ao terreno de jogo





O resumo do Belenenses SAD-Sporting: golos, casos e até uma expulsão O resumo do Belenenses SAD-Sporting: golos, casos e até uma expulsão

"O que fica são os três pontos. Foi complicado mas já sabíamos que ia ser assim. O Belenenses adaptou-se melhor ao relvado e nós tivemos dificuldades. Nesse aspeto, o Petit esteve melhor do que eu na preparação. Nós quisemos construir de trás. Mas não é desculpa, pois atuámos no mesmo relvado. Atrás, quando devíamos meter mais na frente e depois tentar uma segunda bola, tentávamos sair logo a jogar, pois estamos trabalhados assim. Devíamos ter feito ao contrário. E depois muitas vezes abusámos também no lançamento logo. Faltou se calhar o treinador preparar melhor o jogo para estas condições, mas os jogadores deram tudo. Já na segunda parte não demos tanto espaço para o Belenenses jogar", começou por dizer o treinador do Sporting na conferência de imprensa de análise à partida."É muito cedo e estes jogos dão-nos essa noção. Diante do primeiro classificado todos querem mostrar e garantir pontos. É sempre muito difícil. Mas somos sempre uma equipa solidária.""Os atletas começam a ficar habituados, eles agradecem o apoio. Os sportinguistas estão connosco. É sempre bom chegar ao estádio e sentir isso. Daí a nossa força. Muitas vezes estamos a jogar mal mas temos sempre a mesma atitude.""No Sporting é tudo muito pensado mas não podemos garantir nada depois da pandemia. Podemos garantir o máximo de trabalho e essa é a única obrigação.""Para isso teríamos de ter jogos a sofrer muitas ocasiões e a vencer. Estamos a vencer porque somos melhores e solidários. Estamos sim a usar os 90 minutros para marcar. Estamos a trabalhar muito bem mas há muito para melhorar."