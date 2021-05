Rúben Amorim admite que copiou Sérgio Conceição: «Se puder roubar coisas a outros treinadores faço-o»

Rúben Amorim admitiu que se inspirou no FC Porto de Sérgio Conceição para tornar o Sporting mais forte nas bolas paradas, um aspeto em que os leões foram quase imparáveis esta época.





Na conferência de imprensa de análise ao jogo com o Boavista, Amorim foi questionado sobre um momento no aquecimento em que treinava as bolas paradas e explicou tudo. "Eles [adjuntos] fazem um excelente trabalho. Fizemos trabalho no aquecimento porque vimos o FC Porto fazer contra nós, se puder roubar coisas a outros treinadores fazemos. Reparámos que o FC Porto fazia e tinha todo o sentido. A nossa equipa foi forte nas bolas paradas, mérito é dos adjuntos, não tanto meu, parabéns a eles. Sobre o aquecimento, o míster Conceição faz isso, vimos na Taça da Liga e faz o todo o sentido", contou.