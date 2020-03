Rúben Amorim afina equipa para a estreia e chama mais dois jovens da formação

Rúben Amorim cumpriu esta sexta-feira o segundo treino à frente da equipa do Sporting. O novo técnico dos leões chamou mais dois jovens da formação leonina ao trabalho do plantel principal: Vasco Gaspar (guarda-redes) e João Ricciulli (defesa). Já no primeiro treino, o técnico tinha chamado os jovens Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Nuno Moreira ao plantel principal.





Depois de duas derrotas consecutivas, o Sporting está focado em regressar às vitórias e Rúben Amorim procura começar com o pé direito, no próximo domingo, na receção ao Desportivo das Aves.No treino desta sexta-feira, foi percetível que o técnico é muito interventivo junto dos jogadores e está a procurar introduzir desde já a nova filosofia que quer para a equipa.Renan Ribeiro e Luiz Phellype, que continuam a recuperar das respetivas lesões, são as únicas ausências confirmadas no plantel verde e branco para o jogo de domingo.Para este sábado está agendada nova sessão de trabalho, pelas 10h00, na Academia Sporting, à porta fechada. Às 14h00, Rúben Amorim fará a antevisão do desafio frente ao Desportivo das Aves.