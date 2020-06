Rúben Amorim afina estratégia para Guimarães

O Sporting deu esta terça-feira continuidade à preparação do encontro de quinta-feira, com o V. Guimarães (21h15), que marca o regresso das duas equipas à competição, depois da paragem causada pela pandemia.





Rúben Amorim afinou os derradeiros detalhes da estratégia, numa sessão em que Wendel e Luiz Phellype (lesionados) foram os únicos ausentes.Os leões voltam amanhã os trabalho num treino marcado para as 10h00, na Academia Sporting. A conferência de imprensa de Rúben Amorim, de antevisão do encontro em Guimarães, está marcada para as 17h30.