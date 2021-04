Rúben Amorim: «Agora somos mais experientes. A pressão aumenta mas estamos preparados»

O FC Porto reduziu provisoriamente a desvantagem para o Sporting para os 7 pontos mas Rúben Amorim garante que a sua equipa não se sente mais pressionada. Na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Moreirense (21h00), o treinador leonino garantiu que a sua formação está preparada para o que aí vem.





"A pressão é sempre a mesma, já tivemos fases mais pressionados e tínhamos mais dúvidas, agora somos uma equipa mais experiente. A pressão aumenta um pouco na reta final mas estamos preparados para os próximos 10 jogos.""Espero uma equipa atrevida. Tem um bom treinador. Já ganhou ao Benfica mas o que interessa são os jogos entre nós. Cá deram-nos muitos problemas mas fomos superiores. Vivemos um bom momento. Que seja um grande jogo mas se não for que ganhe o Sporting.""Costumamos fugir para as zonas onde nos sentimos tranquilos, sentimo-nos tranquilos em vantagem e a explorar a profundidade. Tem a ver com as características da equipa. Mesmo não pressionando tão alto, somos uma equipa muito pressionante, mesmo que digam que não. Em grande quantidade de jogos os adversários têm poucas situações de perigo. Não é falta de intensidade, é uma forma de estar. Não perdemos o controlo do jogo, jogamos, sim, de forma diferente. É a equipa que se adapta assim, não é o treinador que manda.""Não utilizámos a paragem para adaptar nenhum jogador, ele já conhece melhor a equipa. Melhorou a sua capacidade física e é mais uma opção. Com o Paulinho somos uma equipa mais forte.""São campeonatos e fases diferentes. Faltam 10 jornadas e estamos mais preparados do que na época passada, com plantel mais equilibrado."