Rúben Amorim "agradado" com resposta dos jogadores no último treino da semana

O Sporting realizou este sábado o último treino da semana que deixou o treinador Rúben Amorim "agradado com a resposta dos jogadores" e onde houve "treino intenso com bola", segundo explicam os leões no seu site oficial.





Anthony Walker foi a novidade no treino matinal do Sporting



Uma das novidades dos trabalhos voltou a ser a chamada do guardião Anthony Walker, da formação de sub-23.Os verde e brancos informaram que Renan Ribeiro esteve entre o ginásio e o relvado. Já o avançado Luiz Phellype continua o processo de recuperação após ter sido operado em janeiro ao ligamento cruzado anterior do joelho direito. Domingo será dia de folga para o plantel do Sporting.