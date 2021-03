Rúben Amorim ainda sem Paulinho e Porro

Depois da vitória frente ao Santa Clara, o Sporting voltou esta segunda-feira aos treinos para preparar o jogo com o Tondela, a contar 23.ª jornada da Liga NOS, no Estádio João Cardoso, no próximo sábado (20h30).





Segundo o site oficial dos leões, Paulinho e Pedro Porro estiveram ausentes da sessão, prosseguindo o tratamento. Paulinho recupera de lesão na coxa esquerda e não é convocado desde o encontro com o Paços de Ferreira, a 15 de fevereiro. Já o lateral espanhol tem uma tendinopatia na anca esquerda.Os leões voltam a treinar amanhã, à porta fechada, pelas 10 horas, na Academia de Alcochete.