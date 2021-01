Rúben Amorim: «All-in no campeonato? Fazemos sempre no próximo jogo»

Rúben Amorim garantiu que o Sporting vai dar uma boa resposta amanhã, na receção ao Rio Ave (18h30), apesar da eliminação na Taça de Portugal e de três casos de Covid-19 no plantel (Neto, Sporar e Nuno Mendes).





"O Sporting vai apresentar-se na máxima força possível. Tivemos casos que alteram a preparação mas temos outros jogadores. Vamos entrar com uma equipa capaz de vencer outra com bons valores e um treinador que conheço desde os sub-23, que tem boas ideias. O Sporting está muito bem e vai fazer um grande jogo", referiu o treinador leonino na conferência de imprensa."Foi uma semana diferente porque não estávamos habituados a perder e isso mexeu com o grupo. Preparámos bem o jogo e depois tivemos esta situação que mudou. Os jogadores só têm de se preocupar com o jogo", continuou.Questionado sobre se com esta eliminação o Sporting terá de apostar tudo no campeonato, Amorim tirou carga dramática: "Fazemos sempre all-in no próximo jogo. Em tantos jogos temos derrotas que ditaram saídas, mas são provas a eliminar. Não vejo isso como estofo ou não [de campeão]. O que aconteceu na Madeira é que geralmente somos eficazes, não resolvemos na primeira parte e não conseguimos dar a volta. De uma semana para a outra não podemos variar a observação sobre a equipa do Sporting. São competições que ficaram pelo caminho e é olhar para o próximo jogo."Amorim afirmou ainda que o avançado brasileiro "ainda não está em condições". "Estamos a ter todo o cuidado com ele", vincou. Sobre o mercado, foi sucinto: "se vier alguém é para o projeto. Isso é com o Viana. Estou muito satisfeito com os jogadores."Os despedimentos no Sporting também foram tema de conversa: "é uma coisa que me ultrapassa. Queria dar um abraço a todos, principalmente ao Cintrão. Agradeço-lhe toda a ajuda que me deu, já o fiz por mensagem. Vida e futebol são assim. Faz parte da vida dos jogadores, estamos habitudos a este 'entra e sai' dos clubes."