Rúben Amorim em restaurante com diretor desportivo do Sporting: encontro em dezembro

O ainda treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, foi apanhado num restaurante em Braga ao lado do diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, avança o 'Correio da Manhã'.





Record apurou entretanto que este encontro não se realizou esta terça-feira mas sim em dezembro. Informação essa também já confirmada por fonte oficial do Sporting.Esta terça-feira, Rúben Amorim almoçou com António Salvador, presidente do Sp. Braga.