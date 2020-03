Rúben Amorim após estreia no Sporting: jogo "estranho", a mais-valia de Wendel e elogios a Chico

A análise de Rúben Amorim ao triunfo caseiro (2-0) do Sporting sobre o Aves, naquela que foi a sua estreia no comando técnico dos leões.





"Jogo estranho com as duas expulsões e muitas paragens. Não deu para perceber muita coisa da equipa por isso e até a equipa se sentiu estranha. Jogo não tem muita história, fizemos dois golos e fomos justos vencedores. Agora é trabalhar, que precisamos muito.""Estava muito focado no jogo. Os jogadores sentem um pouco o ambiente, o que é normal. Já tive fases assim e é normal os jogadores não estarem tão felizes a jogar com este ambiente. Cabe principalmente ao treinador mudar isso.""Jogo foi atípico e tivemos apenas dois dias de trabalho. Vamos dar tempo ao tempo. Dêem tempo aos jogadores e ao treinador. Há muito por fazer e estamos focados nisso. Espero que não haja mais mudanças (risos). Futebol é mesmo assim, tudo é mais rápido agora e as pessoas querem tudo para amanhã. Não há tempo para se viver um projeto mas é assim. A vida de um treinador é ganhar. Estamos no momento em que temos de ganhar. Os jogadores vão trabalhar comigo e os responsáveis desta exibição são os jogadores e não eu.""Arrependido de não ter outro ponta de lança no banco? Não. Não é por ter lá muitos que vai melhorar o jogo. Na nossa maneira de jogar basta apenas um avançado e outros a dar largura. Sobre Wendel, já o apreciava quando jogava contra ele. É muito rápido a transportar a bola e este sistema favorece-o. Tem uma característica muito boa para este sistema, que é transportar a bola para a frente.""Importante é esquecer toda a gente: adversários, opinião pública... estar a meter pressão... os jogadores não têm de pensar nisso. É um jogo de cada vez e faremos metas quando o processo estiver mais estabilizado. Passo a passo vamos construindo uma equipa que será forte no futuro.""Não tive tempo ainda para sentir isso. É-me indiferente jogar em casa ou fora e tentarei incutir isso nos jogadores. Que os jogadores pensem apenas que é uma bola e um lance.""É um jogador criativo. Se jogará mais ou não depende da semana que ele tiver. Fiquei muito satisfeito porque entrou com muita vontade. É mais um a contribuir para a ideia do grupo. Mas há muito a melhorar nesta equipa."