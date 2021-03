Rúben Amorim após renovar pelo Sporting: «Temos mais certezas de que este é o caminho»

Rúben Amorim mostrou-se muito satisfeito após renovar pelo Sporting até 2024. O treinador vincou que este é o caminho mas que ainda falta muito para concluir com sucesso este projeto.





O míster Rúben Amorim renovou até 2024 ? #SportingCP pic.twitter.com/NSC1DcioXN — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 4, 2021

"São momento diferentes, momento do clube em si, que mudou, mas a ambição é a mesma. Temos mais certezas de que este é o caminho que temos a percorrer, mas há muito a fazer, daí assinar por mais anos. Sinto-me em casa e disse-o sempre. Desde a época passada, quando falhámos um objetivo, disse que fiz a opção certa. Muito mudou, mas há tudo para fazer. Tenho a mesma ambição. E quero deixar uma palavra à equipa técnica, agradecer aos meus jogadores, porque foram eles que me possibilitaram esta oportunidade para continuar ligado ao Sporting. A mensagem é e será 'temos muito para ganhar, muito para fazer'. O caminho passa por títulos e por algo muito maior. Estou muito feliz, sinto-me em casa e é um enorme orgulho estar ligado ao Sporting", começou por dizer à Sporting TV.Questionado sobre se o 'frio na barriga' é o mesmo do dia da apresentação, Amorim disse que é "diferente": "Esta é a minha casa. Naquela altura estava a tornar a minha casa, mas ainda era algo estranho. Estou mais tranquilo agora, mas as pessoas podem pensar o contrário, mas também me sinto mais pressionado agora. Mas estou mais confiante, experiente, com um ano de trabalho e sacríficio. Um ano que foi estranho para toda a sociedade. Agora o objetivo passa por melhorar, fazer as coisas melhores, melhorar a nossa forma de jogar, a Academia, todas as áreas do clube e eu sou uma pequena peça neste clube. Quero ajudá-lo a ser ainda maior."