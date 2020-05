Rúben Amorim aposta mais nos exercícios com bola

O Sporting realizou esta manhã uma sessão de trabalho, em Alcochete, que contou com mais bola, segundo relata o site do clube. Sempre com as devidas distâncias de segurança.





Rúben Amorim esteve muito interventivo, sobretudo nos exercícios com bola, em trabalho técnico e táctico sem oposição.Renan Ribeiro realizou trabalho de fortalecimento muscular no ginásio, tendo depois feito trabalho especifico com Tiago Ferreira. Luiz Phellype, por sua vez, prossegue o seu plano de recuperação.A equipa leonina volta a treinar amanhã, a partir das 10h00, naquela que será a última sessão de trabalho da semana.