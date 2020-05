Rúben Amorim apostou no trabalho com bola antes da folga

O plantel do Sporting realizou na manhã desta quarta-feira mais um treino na Academia de Alcochete. Apesar das restrições, o técnico Rúben Amorim promoveu trabalho com bola para aplicar as suas ideias de jogo, com recurso a vários exercícios com o esférico a rolar.

O treino contou com a presença do jovem guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker, mas ainda sem Renan Ribeiro e Luiz Phellype. "O guardião prossegue com o trabalho de reforço muscular no ginásio, tendo subido ao relvado na fase final do treino, enquanto o avançado continua a cumprir o plano de recuperação", refere o clube de Alvalade.





Na quinta-feira o dia é de folga para os jogadores leoninos, que regressam à Academia na sexta-feira para retomar os trabalhos de preparação para a reta final de temporada.