Rúben Amorim apresentado quinta-feira no Sporting: as razões do adiamento

A apresentação de Rúben Amorim como novo técnico do Sporting, inicialmente prevista para hoje, foi reagendada para quinta-feira, em consequência da operação 'Fora de Jogo', da Autoridade Tributária.





As buscas nas SAD de Sp. Braga e Sporting retardaram a finalização dos detalhes da transferência do treinador (tanto do lado da desvinculação com os arsenalistas como do novo contrato), pois os funcionários de ambos os clubes ficaram com acesso condicionado às respetivas instalações.Amorim despediu-se do plantel do Sp. Braga esta quarta-feira e esteve retido no Minho até ao início da tarde. O treinador só chegará a Lisboa ao final do dia, pelo que dificilmente haveria já margem de tempo para fazer a apresentação.Em qualquer dos cenários, será Rúben Amorim a dirigir o treino do Sporting na Academia, amanhã pelas 10 horas.O Sporting pode comunicar o acordo à CMVM a qualquer momento. O regulador do mercado suspendeu a negociação das ações da SAD até à prestação de informações sobre a contratação de Amorim, devido ao valor envolvido na transferência (10 milhões de euros).