Rúben Amorim até sabe falar... árabe

No primeiro ano em Portugal, Feddal garantiu que não saber falar português não dificultou a adaptação, facilitada, aliás, "pelo capitão" Coates e "pelo guarda-redes Antonio Adán". "Não tive nenhum problema. Estou a aprender", vincou o central, que também destacou a ligação com Rúben Amorim: "Falo bem com o treinador. Esteve no Qatar e às vezes fala em árabe."