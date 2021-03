Rúben Amorim atento à equipa B do Sporting

Concentrado com a equipa na Academia, em estágio para o jogo com o V. Guimarães, Rúben Amorim aproveitou a coincidência de horários e assistiu esta manhã ao vivo à vitória do Sporting B sobre o Oriental Dragon, por 2-0, no Estádio Aurélio Pereira.





O encontro, curiosamente, foi decidido com dois golos de jogadores do plantel principal dos leões que estão a trabalhar com Filipe Celikkaya nesta fase da época, por diferentes razões: Luiz Phellype, porque está a regressar de lesão e precisa de adquirir ritmo competitivo, e Gonzalo Plata, que foi despromovido ao conjunto secundário, por decisão interna da estrutura de futebol, devido a questões relacionadas com a janela de transferências de inverno.Phellype marcou o primeiro golo dos bês leoninos, aos 15 minutos, um chapéu de belo efeito após roubo de bola a um adversário; o brasileiro, de 27 anos, não marcava há mais de um ano. Phellype haveria de estar também na origem do segundo golo do Sporting B, com nova recuperação de bola e entrega para Nuno Moreira, que assistiu Gonzalo Plata, aos 84 minutos.