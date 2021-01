Rúben Amorim avisa: «A qualidade não tem idade»

O Sporting mede forças com o FC Porto na próxima terça-feira, nas meias-finais da Allianz Cup (19H45), e Rúben Amorim sublinha que a juventude do seu plantel não é de todo travão a bons resultados.





"Somos uma equipa jovem, salpicada com experiência e com muito para crescer, mas cheia de ambição e com uma enorme vontade de superação, em todos os momentos e adversidades que inevitavelmente teremos pela frente, nos dois jogos em que esperamos estar presentes. Em Leiria, os mais jovens darão mais um passo na sua afirmação, crescimento e enriquecimento profissional. Também foi para isto que a competição foi criada. Ao longo dos seus 14 anos de história, já foram muitos os que provaram que o bilhete de identidade não conta na hora de ter sucesso. Os mais experientes lá estarão para lhes dar o necessário apoio, e serão o ponto de equilíbrio em todos os momentos em que a equipa estiver por cima ou por baixo no jogo. A qualidade não tem idade", afirmou o treinador dos leões na revista da Liga Portugal sublinhando que "todos apenas terão um objetivo: ganhar!"