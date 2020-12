Rúben Amorim 'avisa' mercado': «Quem quiser os nossos jogadores vai ter de pagar muito dinheiro»

Elemento em destaque neste 'novo' Sporting, Nuno Mendes tem sido uma das revelações do leão, fruto de um crescimento que Rúben Amorim considera ter sido 'apressado'. Ainda assim, o técnico deixa claro que será normal surgirem jogos menos bem conseguidos.





"O crescimento foi rápido, mas aqui e ali nota-se isso. Já fez excelentes exibições, mas aqui e ali surge uma ou outra menos conseguido, pela fasquia que ele colocou nas exibições. Vamos sentir isso durante a época, vamos ver alguns jogadores pela sua inexperiência a assinar grande exibições e outras mais baixas. Nós saltámos etapas", assumiu o técnico, que quando ao assédio dos tubarões, não se mostra preocupado."Quanto a perder o Nuno, isso é da responsabilidade da estrutura. Não tenho medo de nada. Estão todos blindados, quem quiser os nossos jogadores vai ter de jogar muito dinheiro. Sabemos que a nossa situação não é a melhor, nem mesmo por estarmos em primeiro, mas não vai ser fácil tirá-los", frisou.Por outro lado, Rúben Amorim falou ainda da situação de Eduardo Quaresma, que não tem sido opção e nem foi utilizado na Taça de Portugal. "Faz parte do seu crescimento, cada jogador tem o seu momento. O Quaresma teve um momento forte na época passada, mas depois teve Covid-19 e as lesões. Está a custar-lhe voltar ao nível, mas também faz parte da nossa responsabilidade mostrar-lhes semana após semana o que é jogar no Sporting, relembrar-lhes que isto é uma grande responsabilidade e uma dádiva. Não é fácil, então com 18 anos... Temos de aprender a lidar com estes miúdos, que são juniores ainda e às vezes esquecemo-nos disso! O Quaresma não vai a lado nenhum, é aposta do Sporting. Mas está nas mãos deles provar que podem jogar. Todos vivem fases diferentes. Ele está mais em baxo, mas vai recuperar e estamos aqui para ajudar. Se for preciso jogar na equipa B, jogará. Quero-o ao pé de nós, nós é que temos de o fazer crescer. Tem uma qualidade grande, temos de aceitar o ritmo de crescimento de cada um e ajudar a serem melhores."