Rúben Amorim: «Aviso já que se quiserem tirar-me do Sporting vão ter que me pagar tudo»

Rúben Amorim declarou depois de ganhar a final da Taça da Liga a intenção de ficar muitos anos no Sporting.





"Se pudesse manter isto durante muitos anos… Sei que no futebol muda tudo muito rápido, mas eu adoro o dia a dia no Sporting. Sou sincero", explicou. "Se os resultados me deixarem… se me quiserem tirar de lá vão ter que me pagar tudo, aviso já, porque eu gosto mesmo de trabalhar no Sporting, quero ficar no Sporting e o meu futuro é no Sporting."O técnico explicou também que, não obstante a sua idade, já investiu muito na carreira de treinador."Eu estudei, tirei uma pós-graduação na Faculdade, tenho contactos com psicólogos. Parece que é tudo do ar, mas eu investi muito na minha carreira e é fundamental fazer isso. Eu não sei tudo. Irei falhar muito na vida e se calhar iremos ver outro Rúben. Estou preparado para isso, porque sei que isto não é sempre assim com bons resultados. Agora, eu não me lembrei de ser treinador há pouco tempo; eu terminei a carreira com 31 anos para ser treinador", frisou."Quando cheguei do Qatar, fui logo fazer a pós-graduação: depois, fui ao estrangeiro falar com treinadores, estagiei semanas em clubes, há muito para além do querer ser treinador. E sou cunhado do Antero Henrique, passo o Natal a falar com alguém que percebe muito de futebol, E, depois, tenho muita sorte. Tenho uma equipa técnica incrível e bons jogadores", finalizou.