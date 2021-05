Rúben Amorim: «Cada vez que duvidavam de nós eu mostrava isso aos jogadores»

Rúben Amorim admitiu que as dúvidas em torno da capacidade do plantel do Sporting foram utilizadas em prol da própria equipa, rumo ao título conquistado esta terça-feira, após a vitória sobre o Boavista.





«E o Amorim está castigado, e o Amorim está castigado...»: o cântico dos jogadores na conferência de imprensa «E o Amorim está castigado, e o Amorim está castigado...»: o cântico dos jogadores na conferência de imprensa

A carregar o vídeo ...

"Cada vez que duvidadam de nós eu mostrava aos jogadores, isso ajudou a motivar. As dúvidas fizeram parte do sucesso", referiu o treinador na conferência de imprensa, que se fez acompanhar pelos adjuntos: "isto não é só o treinador. Fica a viagem. É um peso que sai de toda a equipa técnica. Dizer aos sportinguistas obrigado pelo apoio, principalmente àqueles que deram o benefício da dúvida a esta equipa técnica. Quero que se lembrem deste momento para que se perdermos daqui a mês e meio não começarem logo com lenços brancos (risos).""Ninguém pensava que fosse possível mas foi o trajeto que fizemos. Tivemos uma estrutura muito compacta, staff muto familiar, clube é enorme e correu tudo bem. Mas deixo uma palavra aos sportinguistas que para o ano há Champions, não vamos dar passo enorme que a perna, mas vamos estar preparados", acrescentou Amorim.A polémica em torno do seu nível de treinador foi grande e Amorim admite que se alimentou de algumas situações menos positivas: "queria muito ser campeão pelo clube mas por outras coisas que não são muito saudáveis. É algo que deixo para trás agora. É seguir em frente. Sobre a ANTF, não sou associado, não me interessa se dizem bem ou mal, defendem os treinadores deles. Nunca serei associado e por isso é normal que defendam os treinadores deles."Com a hipótese de terminar o campeonato invicto, Amorim diz que prefere estrear mais jogadores: "É objetivo não perder porque entrámos sempre para vencer mas temos tempo para estrear o André Paulo, isso vai acontecer. Todos foram importantes. Mais do que bater recordes fico feliz por estrar o André. Fico mais feliz que sejam todos campeões do que recordes."