Rúben Amorim chama 11 'reforços' no arranque da preparação para o clássico com o FC Porto

O plantel do Sporting treinou, na manhã deste sábado na Academia de Alcochete, dando início à preparação do clássico frente ao FC Porto relativo à 32.ª jornada da Liga NOS, agendado para a próxima quarta-feira às 21h30, no Estádio do Dragão.





Os titulares do encontro de ontem frente ao Santa Clara (1-0) fizeram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes fizeram treino normal no relvado.À imagem do que tem acontecido nas últimas semanas, Rúben Amorim voltou a chamar vários jogadores da formação: Chico Lamba, Babacar Fati, Gonçalo Costa, João Ricciulli, João Silva, João Goulart, Diogo Brás, João Oliveira, Hevertton Santos, Daniel Bragança e Leonardo Ruiz.Entregues ao departamento médico estão Luciano Vietto, que fez treino sob vigilância médica, Luiz Phellype, que continua a fazer trabalho de recuperação, e Marcos Acuña, que sofreu um traumatismo na anca esquerda no jogo de ontem.Os leões folgam no domingo, com o regresso dos trabalhos marcado para segunda-feira, novamente na Academia.