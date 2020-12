Rúben Amorim chama dois jovens da formação ao treino do Sporting

Rúben Amorim chamou João Oliveira e Geny Catamo, dois jovens da formação, para o treino desta terça-feira do Sporting. No caso do avançado moçambicano, trata-se de um regresso aos treinos depois de ter tido Covid-19.





Os leões seguem a preparação para o encontro de sábado com o Famalicão, referente à 9.ª jornada da Liga NOS. Amanhã, às 10h00, haverá novo apronto, à porta fechada, na Academia.