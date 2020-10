Rúben Amorim chama mais dois 'reforços' na preparação do clássico

Rúben Amorim voltou a chamar 'reforços' para o treino deste sábado do Sporting. João Silva e Mees de Wit, jogadores que fazem parte do plantel da equipa B, estiveram às ordens do treinador da equipa principal dos leões que, segundo o site do clube, orientou "uma sessão mais ligeira do que a de ontem".





Jovane Cabral fez tratamento e trabalho condicionado no relvado, ao passo que Feddal e Sporar realizaram apenas tratamento.Para amanhã está agendado novo treino (10 horas) numa altura em que o Sporting prepara o clássico com o FC Porto da 4.ª jornada (dia 17 de outubro, às 20H30).