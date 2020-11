Rúben Amorim chama nove jogadores da formação para mais um treino no Sporting

Rúben Amorim mantém por perto os jovens jogadores da formação do Sporting. Com várias ausências na equipa, provocadas pela pausa das competições para os compromissos de seleções, o treinador leonino aproveitou para voltar a chamar nove jovens jogadores à sessão de treino realizada na manhã desta sexta-feira.





Vasco Gaspar, Nicolai Skoglund, Flávio Nazinho, João Daniel, Pedro Marques, Mees de Wit, Hevertton Santos, Tiago Ferreira e Paulo Agostinho foram os atletas chamados por Rúben Amorim, que contou com Bruno Tabata a realizar treino condicionado no relvado e com Sebastián Coatas à parte do grupo, ambos a recuperar de lesão.