Rúben Amorim chama 'reforços' ao treino do Sporting

O Sporting realizou esta quarta-feira mais um treino de preparação para o jogo de domingo com o Belenenses SAD, no Estádio Nacional, no Jamor (20h00). Rúben Amorim chamou ou jovens Geny Catamo e Vasco Gaspar ao trabalho com o plantel principal dos leões.





Jovane Cabral foi o único ausente, tendo realizado trabalho de ginásio e relvado.Para amanhã está agendado nova sessão de trabalho, às 10 horas, na Academia de Alcochete.Ao contrário do que tem sido habitual, o plantel do Sporting vai gozar uma folga extra no microciclo de treino que antecede o jogo com o Belenenses SAD. Rúben Amorim decidiu que seria benéfico permitir aos seus jogadores que gozassem o dia de Natal – sexta-feira – na companhia das respetivas famílias, uma decisão que também acaba por premiar o esforço e a dedicação mostrada pelo grupo de trabalho.