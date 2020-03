Rúben Amorim chamou central de 17 anos ao treino do Sporting

Rúben Amorim chamou três jogadores da formação ao treino desta terça-feira do Sporting, no arranque da preparação para o jogo da Liga NOS frente ao V. Guimarães marcado para sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.





Chico Lamba (defesa/17 anos feitos hoje), Gonçalo Inácio (defesa) e Diogo Almeida (guarda-redes/18 anos) estiveram às ordens do treinador leonino, que não pôde contar com os lesionados Jérémy Mathieu, Renan Ribeiro e Luiz Phellype (continuam a fazer tratamento).O Sporting volta a treinar na quarta-feira às 10h00, na Academia. à porta fechada.