Rúben Amorim chamou mais 13 miúdos

À semelhança do que tem sucedido nos treinos do Sporting durante esta semana, Rúben Amorim voltou este sábado a chamar jovens da formação tendo em conta as ausências de muitos jogadores ao serviço das seleções nacionais.





Desta feita, foram 13 os 'miúdos' que treinaram em Alcochete com a equipa principal: Tiago Santos, Roberto Martínez, Carlos Silva, Rui Reis, Nélson Pereira, Rodrigo Marquês, Alex Mendes, Babacar Fati, Edson Silva, Eduardo Barbosa, Dário Essugo, Diego Callai e Diogo Pinto.Nuno Santos (lesionado), Matheus Nunes e Antunes (ambos com covid-19) continuam ausentes.Os leões voltam a treinar este domingo.