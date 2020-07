Rúben Amorim chamou sete jovens ao treino

O plantel do Sporting já começou a preparar o jogo com o Santa Clara, e o destaque vai para a chamada de sete jovens que tiveram uma nova oportunidade de trabalhar sob as ordens de Rúben Amorim.

Os defesas Gonçalo Costa, Chico Lamba, Babacar Fati, Hevertton Santos e João Silva acompanharam os médios Nuno Moreira e Daniel Bragança numa sessão de trabalho na qual também participaram os suplentes utilizados em Moreira de Cónegos, e os restantes elementos que não foram convocados. Como é habitual a seguir aos jogos, os titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação.

Entregues ao departamento clínico continuam Luiz Phellype, que não vai voltar a jogar na presente época, e Mathieu, que vai deixar o futebol após a última lesão.