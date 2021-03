Rúben Amorim: «Coates é um excelente homem que tem de apertar com os colegas. Vai fazê-lo»

Para lá da análise feita à SportTV, Rúben Amorim também falou à Sporting TV na ressaca da vitória sobre o Santa Clara.





"Já se sabe que a equipa acredita até ao fim. Desde o primeiro momento sentiu-se que não ia ser um dia fácil. Estávamos um pouco apáticos. Vivemos muito da nossa alegria e intensidade e não a tivemos. Acontece em certos jogos. Têm esse direito. Mesmo num dia difícil em que parece que está tudo parado, e que parece que vai correr tudo mal, marcámos porque acreditámos. A partir do golo, resolvemos jogar. Fomos para cima do adversário. A equipa sente-se confortável e vai atrás do resultado", começou por dizer."As equipas começam a saber a nossa forma de pressionar. Tínhamos mais sucesso numa fase inicial. As equipas começam a meter muita gente na construção. Temos dificuldade em roubar a bola, mas têm pouca gente na parte da frente. Perdemos a bola sem ser pressionados e vamos para a frente. Temos que aprender que vamos para a frente quando vêm para cima de nós. Vem da juventude. O Matheus quer ir para a frente quando não deve, o Nuno Mendes... São todos muito irreverentes e isso às vezes trai-nos um pouco", assumiu."É aproveitar para trabalhar com os jogadores. O treinador tem de arranjar outras formas de pressionar, de sair. Leva tempo. Eu sou um pouco teimoso. Vamos melhorar certamente. Temos muitos defeitos mas ainda não perdemos e estamos em primeiro lugar", lembrou.A finalizar, uma palavra a Coates, o herói desta noite. "Tudo o que Coates faz tem muita qualidade. É uma sorte apanhar os jogadores nestes pontos. Está confortável no sistema, está mais protegido. A forma como no primeiro cabeceamento deixou para o Jovane. A outra deixou passar para o João Mário. É um excelente homem que tem de apertar com os colegas. Vai fazê-lo".