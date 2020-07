Rúben Amorim com duas boas notícias a dois dias do dérbi

O Sporting voltou esta quinta-feira a treinar com vista à última jornada da Liga NOS, agendada para sábado com o dérbi frente ao Benfica, no Estádio da Luz, tendo como novidades o regresso aos treinos sem limitações dos avançados Jovane Cabral e Sporar.

O extremo cabo-verdiano e o avançado esloveno "treinaram completamente integrados no grupo", segundo uma nota dos leões, que continuam sem contar com o brasileiro Luiz Phellype, a recuperar de uma lesão de longa duração.

Rúben Amorim orienta novo treino na sexta-feira, pelas 10 horas antes de uma conferência de imprensa, às 18h30, de antevisão do dérbi de sábado, marcado para as 21h15 no Estádio da Luz, para encerrar o campeonato.

Os verdes e brancos ainda têm o terceiro lugar por confirmar, enquanto as águias já sabem que vão ser segundas classificadas, atrás do campeão FC Porto.