Rúben Amorim com três baixas a dois dias do clássico no Dragão

O plantel do Sporting regressou esta segunda-feira aos trabalhos, retomando a preparação do clássico frente ao FC Porto relativo à 32.ª jornada da Liga NOS, agendado para quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Dragão.





Rúben Amorim continua sem poder contar com Luciano Vietto (treino sob vigilância médica), Luiz Phellype (trabalho de recuperação) e Marcos Acuña (traumatismo na anca) que compõe o boletim clínico dos verde e brancos.O lateral esquerdo argentino é baixa confirmada, depois de ter visto o 9.º cartão amarelo na receção dos leões ao Santa Clara, vitória por 1-0, cumprindo assim castigo no desafio frente aos azuis e brancos.Para terça-feira, às 10h00, está agendado novo apronto na Academia. Às 16h00 Rúben Amorim fará a antevisão do clássico em conferência de imprensa que terá lugar no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.