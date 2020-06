Rúben Amorim: «Começa uma nova vida para Mathieu»

Rúben Amorim reagiu esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Belenenses SAD, à notícia da retirada de Jérémy Mathieu, numa abordagem na qual optou por olhar para o lado positivo. De resto, o técnico leonino abordou ainda a recente renovação de contrato de Tiago Tomás.





"São duas novidades completamente diferentes. O Mathieu teve um azar esta semana que antecipou a sua decisão. Foi um dia emotivo, mas costumo ver as coisas pelo lado positivo. Agora vem uma nova vida para ele e temos de estar aqui para ele. Se precisar de ajuda cá estaremos, mas também pela fase complicada que passa, pois há jogadores que levam isto melhor do que outros. Estamos disponíveis para o ajudar no que for possível. Agradecemos tudo o que deu e agora começa uma nova vida e terá outras coisas boas no caminho", disse o técnico leonino.Amorim falou ainda da renovação de Tiago Tomás . "Vem na sequência do que temos feito, apostar na juventude. Puxar por eles e dar confiança, mas também proteger o clube, pois estes jovens são muito valorizados lá fora. Estamos a apostar neles e a defender a posição do clube. O Tiago tem talento, é jovem, acreditamos nele e estamos felizes pela decisão"