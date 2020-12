Rúben Amorim: «Comigo como treinador, eu não jogava nesta equipa. Nem estava no plantel»

Rúben Amorim só tem elogios para o meio campo do Sporting, considerado por muitos como o melhor deste campeonato até ao momento. Com João Palhinha, João Mário, Matheus Nunes e Daniel Bragança, o treinador diz que nem lugar tinha neste plantel.





"[João Mário e Palinha] são a melhor dupla com o Daniel Bragança e o Matheus. Temos as duas melhores duplas de meio campo do campeonato. Se eu jogava nesta equipa? Comigo como treinador não jogava, nem estava no plantel", afirmou em conferência de imprensa.Rúben Amorim foi também questionado se Pedro Gonçalves é o jogador mais completo que já treinou."Em relação ao Pote, ele é um excelente jogador, mas é um miúdo ainda. Precisa de melhorar em certos aspetos e vai melhorar. Agora, é um jogador com uma maturidade muito elevada para a idade que tem. Já tem alguma experiência, já jogou em Espanha e Inglaterra. Jogou na nossa liga, mas é segundo ano na 1ª liga. É um jogador bastante completo, mas tem de melhorar em outros momentos do jogo. Eu tenho um percurso curto como treinador, mas já tive excelentes jogadores nas minhas equipas. Tem coisas boas, há outros que têm melhores. Como treinador, sempre tive boas equipas e isso facilita muito o meu trabalho", considera.Mas quais são para o treinador os objetivos mínimos para considerar esta uma boa época do Sporting?O nosso objetivo mínimo é vencer todos os jogos. Direi que somos candidatos ao título quando for bom para a equipa. Quando for melhor para a equipa, direi se somos candidatos ou não. Em relação á minha experiência como jogador, estive em plantéis diferentes, em momentos diferentes. O nível dos plantéis, em termos de maturidade, não digo em talento porque temos muito talento, mas com maturidade completamente diferente. O que falta é chegar à última jornada com vantagem pontual e ganhar. O futebl é assim. Objetivo mínimo vencer todos os jogos.Passar o Natal na liderança do campeonato costuma ser bom presságio, mas Amorim já pensa em ser líder na Páscoa."Eu só quero estar na frente na próxima jornada. Neste momento não estamos em ganhamos e ficamos mais uma semana em primeiro, estamos em ganhamos e ficamos mais duas semanas à frente. Este ano parece que nem há Natal, vamos estar a trabalhar. Por acaso vou dar o dia de Natal aos jogadores. Nem é muito importante. Vale o que vale. Sabemos dessas brincadeiras, mas o nosso foco é vencer todos os jogos até ao Natal. Depois, até à Páscoa e depois vamos até ao próximo momento religioso. Esse é o nosso objetivo. Não existe mais nada para além do Famalicão. Vamos semana a semana", sublinhou.Amorim prefere defrontar equipas que joguem de peito aberto ou com um estilo mais conservador?"O Famalicão é uma equipa que joga de olhos nos olhos com as equipas grandes. Penso que na parte ofensiva. Na parte defensiva, também jogam um pouco em bloco baixo como algumas equipas que já apanhámos. São uma equipa que arrisca, que tem as suas rotinas. Vai melhorar com o tempo, tem talento e uma ideia. Agora, nós damo-nos bem ou mal com todas as equipas. O que temos de ter em mente em Famalicão é que temos de entrar muito fortes e não dar espaço e tentar marcar mais cedo. Quando marcamos primeiro, somos uma equipa muito perigosa porque entendemos os dois momentos do jogo. Sentimo-nos muito confortáveis porque temos duas maneiras de jogar. Quando alguém nos marca primeiro, mantemos a nossa ideia, mas torna-se um jogo mais difícil, como para qualquer equipa", concluiu.