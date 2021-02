Rúben Amorim: «Como equipa grande não podemos ter dias de folga»

Mais uma jornada, mais um triunfo do Sporting. Este sábado, diante do Portimonense, os leões venceram por 2-0, numa partida marcada por um relvado que acabou por condicionar o estilo de jogo da equipa de Alvalade, conforme o próprio Rúben Amorim assumiu após o encontro. Ainda assim, com menor ou maior qualidade, o técnico do leão mostrou-se satisfeito com o desfecho da partida.





"Tem sido um inverno difícil para todos, com muitos jogos nestes campos. Estivemos muito bem na primeira parte, a pressionar e o nosso segundo golo aparece assim. Fomos fortes na bola parada, soubemos procurar o espaço, o homem livre. O Portimonense apresentou-se muito baixo, sempre a procurar o Beto na profundidade, mas também os alas, mas como estavam baixos acabou por facilitar. Foi uma vitória justa. Na segunda parte voltámos a ter espaço para ter mais bola, mas não conseguimos. Desta vez foi pelo estado de terreno. Podíamos ter feito mais golos, mas a vitória é justa", começou por analisar, à SportTV.Questionado sobre a sua mensagem para os jogadores num jogo com um terreno nestas condições, Amorim explicou. "Todos os treinadores vão dizer para jogar simples, ver se o terreno dificultar e meter mais bola na frente. Não com chutão para a frente, mas a colocá-la na frente e lutar pela segunda bola. Tentámos algumas vezes manter a ideia de jogo, mas dificultou muito, porque a bola demorava muito a chegar ao Adán. Diante do Portimonense, sem uma referência na frente, era complicado jogar. Mas optámos por apostar na velocidade, temos essa característica...".Por fim, em relação à possibilidade de colocar pressão nos rivais com esta vitória, o técnico do leão optou por outro discurso. "Principalmente para os adeptos. Eles gostam da forma de jogar da equipa e como equipa grande não podemos ter dias de folga. Jogámos da mesma maneira, talvez com os mesmos defeitos, mas com virtudes. Estou muito orgulhoso e agora é preparar o próximo jogo".