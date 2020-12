Rúben Amorim: «Comunicação é boa quando se ganha. Se não, arranja-se sempre qualquer coisa»

Rúben Amorim considera que as vitórias permitem uma melhor gestão da comunicação. Questionado, na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Belenenses SAD, como gere as expectativas dos adeptos do Sporting face ao primeiro lugar que a equipa ocupa, o treinador lembrou novamente a importância de ir partida a partida.





"O que os sportinguistas esperam é que a equipa venha a ter o mesmo comportamento, a dar o máximo. A comunicação é boa quando se ganha, se não se ganha arranja-se sempre qualquer coisa na comunicação dos treinadores. Posso prometer que vamos dar o máximo e tentar vencer todos os jogos. O Farense foi uma prova disso, de que todos os jogos são difíceis", referiu Amorim."Sabemos dessa brincadeira mas foi uma semana normal, com folga mais tardia, mas foi igual. Tem sido um ano tão atípico que nada muda os nossos pensamentos. Diante do Farense não fizemos o nosso melhor jogo mas foi o suficiente. O Belenenses SAD tem tantos golos sofridos como nós (sete) e jogamos em sistemas parecidos. Vamos entrar no jogo da mesma maneira de sempre, ganhar e fazer o máximo.""O que interessa são os três pontos. Se conseguirmos marcar um e não sofrer ganhamos. O que espero é melhorar certos aspetos em relação ao último jogo. Em termos de golos, gostamos de marcar mas 1-0 basta.""Sobre as lesões, Feddal está fora do jogo e vamos ver se no próximo estará, tem um traumatismo. Jovane está recuperado e Luiz Phellype a recuperar. Sobre os amarelos, o trabalho que tive foi preparar aqueles jogadores dessas posições que mais tarde ou mais cedo vão ter oportunidade devido aos amarelos. Escolhi a melhor equipa para o Belenenses SAD."