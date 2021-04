Rúben Amorim contra a Superliga: «Um grupo que quer ficar com tudo para eles»

Rúben Amorim foi esta terça-feira confrontado com a criação da Superliga Europeia e mostrou-se contra a nova competição.





"O Sporting já respondeu. Toda a gente do mundo do futebol já disse o que se devia dizer, que não faz muito sentido, mas é o caminho que a nossa sociedade e que o Mundo está a levar. Um grupo restrito que quer crescer mais do que os outros, quer ficar com tudo para eles. É normal, é o reflexo da sociedade. Mas espero que não vá para a frente. Sou da mesma opinião de outros", disse o técnico do Sporting, na antevisão ao encontro com o Belenenses SAD."Não é um dado adquirido, mas penso que as pessoas vão ter o bom senso de voltar atrás. Tem tudo a ver com dinheiro", acrescentou Amorim.