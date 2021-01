Rúben Amorim critica pressão da Liga: «Recebemos muitas chamadas a dizer que tínhamos de aterrar»

Rúben Amorim criticou, esta sexta-feira, a 'pressão' feita pela Liga Portugal tendo em vista a aterragem dos leões na Madeira. Recorde-se que o jogo entre Sporting e Nacional estava previsto para ontem [quinta-feira], mas acabou por não ser disputado devido ao estado do tempo que acabou por dificultar a aterragem do avião onde seguia a comitiva leonina.

"Foi algo estranho, havia um alerta vermelho e mesmo assim viemos. Foi um momento difícil dentro do avião, recebemos muitas chamadas da Dr. Helena que tínhamos de aterrar, que tínhamos de ir a jogo, como se nós não quiséssemos ir a jogo. Éramos os mais interessados a ir a jogo. Não há uma pessoa que estivesse aqui ontem que dissesse que havia condições para se jogar aqui", revelou Rúben Amorim, em conferência de imprensa no final do encontro.

Superioridade do Sporting notou-se apesar das dificuldades

"Como se viu o Sporting esteve melhor, nós jogamos hoje e o Sporting ganhou. Vale o que vale, são três pontos e numa semana pode mudar tudo, especialmente num jogo decisivo da Taça de Portugal", terminou.