Rúben Amorim deixa garantia: «Vamos ter uma equipa muito competitiva»

Na antevisão ao clássico de sábado diante do FC Porto, Rúben Amorim assumiu que o período de paragem para os jogos das seleções teve alguns pontos positivos, mas também trouxe algo menos bom, e deixou a garantia de que, independentemente disso, o leão irá apresentar-se de forma "muito competitiva" frente aos dragões.





"Teve coisas boas e más. Perdermos o Quaresma e atrasa um pouco a época dele. Aproveitamos sempre o que temos. Tivemos jogadores na seleção, mas tivemos outros. O João Mário chegou e adaptou-se bem, outros recuperaram forma. Outros voltaram mais cedo das seleções. Vamos ter uma equipa muito competitiva. Vamos crescendo de jogo para jogo e espero que aconteça isso amanhã", começou por declarar."Já conseguimos ver que basta uma derrota para a confiança cair no trabalho. É normal nos grandes. Aconteceu no ano passado. Não foi só por ter falhado o terceiro lugar. É uma derrota nestes clubes que tem um impacto grande nos adeptos. Como treinador não nos podemos desviar consoante os adeptos estarem ou não satisfeitos. Estava tudo bem antes do LASK, até a comunicação social dizia isso. A seguir ao LASK estava tudo mal. É assim que os jogadores têm de entender o clube e o jogo. Independentemente de passar ou não o LASK, íamos dar a mesma resposta, com o mesmo tipo de trabalho. Não vejo as coisas assim. No final fazemos resumo e avaliação. Mas temos plena confiança no nosso trabalho e que estamos no caminho certo", frisou.