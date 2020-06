Rúben Amorim deixou três jovens a ver desde a bancada o jogo entre Sporting e P. Ferreira

A comitiva verde e branca contou com três miúdos da formação que acabaram por não constar na ficha de jogo, mas, mesmo assim, assistiram à vitória na receção do Sporting ao P. Ferreira no Estádio José Alvalade.

Os jovens Joelson Fernandes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio ficaram de fora das escolhas do treinador Rúben Amorim, embora o primeiro até estivesse indisponível devido a lesão e mesmo assim acompanhou os restantes colegas até Alvalade.

Também Mathieu, de fora por opção técnica, assistiu ao triunfo caseiro da 26ª jornada ao vivo.