Rúben Amorim destaca importância da Champions: «A longo prazo o projeto precisa de dinheiro»

Com 10 pontos de avanço sobre o FC Porto no que à corrida pela Liga dos Campeões diz respeito, o Sporting está bem encaminhado para voltar à Liga Milionária. Um objetivo cuja importância Rúben Amorim destacou.





"É muito importante, sabendo que este projeto a longo prazo precisa de dinheiro, falando abertamente. Em tudo o que pensamos é preciso dinheiro, é preciso valorizar jogadores, ganhar capacidade de lançar jovens e ficar com eles mais tempo... é uma bola de neve. A Champions é uma montra, é sempre muito importante. Foi um objetivo que nos foi dito desde que chegámos", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo com o Santa Clara, pouco depois de renovar pelo Sporting até 2024."O objetivo é conquistar jogos, elevar a formação, ganhar títulos mas isso deve ser consequência do trabalho. Aumentou a duração do contrato, mas os objetivos continuam iguais. Jogo a jogo é muito mais fácil de lidar", vincou, destacando que Frederico Varandas é o elemento mais importante: "só estou aqui por causa do presidente."