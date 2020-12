Rúben Amorim: «Dificultei a vida aos jogadores»

Após este jogo ficou com a ideia de que ganhou alternativas?

– Eu dificultei a vida aos jogadores... e muito. Desta vez não juntei dois ao onze, como é habitual, e eles deram tudo. Estes jovens precisam de jogos, e o treinador colocou-os a fazer um trabalho difícil. Eles conseguem fazer melhor e, no futuro, vão fazê-lo.

– Acredita que os jovens acusaram a pressão?

– Não acusaram! Quando se junta muita gente torna-se injusto para eles. Em relação à pressão têm de senti-la. Com o Sacavenense havia um longo período de paragem e, neste caso, os outros jogaram na sexta-feira. Eu entendi que mereciam entrar todos e deram uma excelente resposta.

– Sente que ganhou o jogo com Tabata e o Nuno Mendes?

– Os treinadores às vezes têm sorte. O Pote estava a segurar o defesa e entrou o Nuno Mendes para dar amplitude. Já o Tiago saiu porque o Plata estava a dar essa amplitude. Ambos precisavam de mais minutos .

– Sente que pode vencer a Taça da Liga e a Taça de Portugal?

– Em relação às taças temos todas as condições pois são provas a eliminar. Já no campeonato temos de pensar jogo a jogo. A nossa equipa é muito jovem e vamos pagar esse preço, mas é a nossa ideia. Mas o jogo nunca esteve em risco... a primeira parte foi culpa do treinador, mas o Mafra só fez um remate nos últimos minutos. Tirámos sinais positivos pois por exemplo o Gonçalo Inácio mostrou-se forte num 1x1. Não acho que o jogo tenha estado em risco.

– Acha que pode ganhar a Taça da Liga em dois anos seguidos?

– Sou uma pessoa com muita sorte, mas as taças agora não interessam. O nosso foco é a Liga e temos um jogo difícil com o Farense.

– Pode rentabilizar mais o Plata ?

– O jogador tem de estar ligado à s ideias do clube. Ele chegou aqui muito jovem e sem formação... tem um talento imenso mas a formação técnico-tática é diferente. Ele tem de concentrar-se em ser cada vez melhor, mas quando chegam aqueles momentos de finalização é um jogador diferente.

– Quer comentar o castigo?

– Está feito e é para acabar de cumprir no próximo jogo.

– O que é que ainda falta ao Daniel Bragança?

– Precisa de tudo pois nunca esteve numa 1ª Liga. Os outros jogadores colocaram a bitola alta, e isso criou-lhe dificuldades.