Rúben Amorim: «A grande vitória destes jogadores foi mudar a dinâmica do clube»

O Sporting derrotou o Nacional por 2-0 e mantém a liderança da Liga NOS com seis pontos de vantagem face ao FC Porto. No final do encontro, Rúben Amorim destacou a justiça do resultado e elogiou os jogadores leoninos





"Já sabíamos que não existem jogos fáceis. Não interessa se é o último ou o primeiro. Dominámos do princípio ao fim. A primeira parte passou a correr, o Nacional sempre a parar o jogo. Sabia que a nossa ansiedade ia crescer mas fomos justos vencedores. Uma equipa que quis marcar, outra quis deixar passar o tempo para criar uma surpresa em bola parada ou transição e acaba por ser justo", disse o técnico, na 'flash-interview', à SportTV."São estratégias como outras. Quando queríamos ir para o ataque paravam com falta. Vale o que vale. Torna o jogo mais difícil, pára mais, jogo não sai tão fluído. São estratégias…""O Nacional não estava a ter muitas transições. É mais um a ajudar, como o Antunes, o João Pereira, que têm sido exemplo. Toda a gente tem de estar pronta. Parabéns aos jogadores, merecem todos os elogios""Não há euforia. Estas semanas ajudaram. Parecia tudo muito fácil, mas complicou-se tudo. É ir jogo a jogo. Há um ano e meio estávamos aqui e havia manifestações mas contra. Mudou e isso é grande vitória. Parabéns a estes miúdos, eles deram a volta a isso e deram o exemplo. Adeptos vão atrás de quem dá tudo pelo clube. Mais do que jogos ou títulos, a vitória destes jogadores foi mudar a dinâmica do clube."