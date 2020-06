Rúben Amorim e a ausência de Mathieu: «Não me interessa se vem do Barcelona...»

Rúben Amorim abordou em conferência de imprensa a ausência de Jerémy Mathieu, recusando a ideia de que a sua saída da equipa titular do Sporting se deveu a qualquer tipo de 'castigo'. O técnico do leão deixa claro que, independentemente do nome e do seu passado, todos têm de lutar pela posição e fazer por merecer.





"Eu digo sempre que é um conjunto de fatores. Não gosto de falar nisso [questão de Wilson Eduardo], mas isso é falso! Não contei o Wilson, mas quem tirava o Galeno, Horta ou Trincão da equipa? E depois o Sp. Braga ainda investiu no Abel Ruiz. Não gosto de falar noutro clube, mas... O Mathieu ficou de fora porque, seja quem for, tem de seguir uma linha. Não me interessa se é o Nuno Mendes, se é o Mathieu. Começa uma nova semana, começa uma nova vida. Não me interessa se vem do Barcelona... Para mim o Sporting tem uma linha e não é por eu mandar aqui, é para não me perder. Quem segue, muito bem. Cada jogador tem uma semana menos boa, mas ou segue os comportamentos ou não. Na nova semana estará integrado. Os melhores vão lá estar, todos vão ter de lutar, se não lutarem jogam outros", disse.