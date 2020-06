Rúben Amorim e a boa fase de Jovane: «Quatro jogos no Sporting não são nada»

Jovane Cabral voltou a marcar - fê-lo pelo terceiro jogo consecutivo, agora tendo o Belenenses SAD como vítima -, mas para Rúben Amorim o importante é continuar a trabalhar. Por outro lado, o técnico assumiu que a sua substituição ao intervalo se deveu a problemas físicos.





"Teve um traumatismo e não quisemos arriscar. Jovane não teve presente na 2.ª parte e tivemos muitas oportunidades para marcar na mesma. Não dependemos de ninguém [nenhum jogador], a prova disso são estes jogos em que perdemos jogadores importantes, mas continuamos com outras soluções. Tem de continuar a trabalhar, quatro jogos no Sporting não são nada", declarou.De resto, Rúben Amorim abordou a aposta na formação e assegurou que foi para isso que foi contratado. "É uma aposta do clube. Já disse que quando o clube me contratou que era essa a ideia. Em relação aos resultados, temos exemplos de como duas derrotas mudam a rota das equipas no campeonato. Uma derrota ou duas derrotas mudam o rumo de um grande", lembrou.