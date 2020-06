Rúben Amorim e a continuidade de Mathieu: «Não vou pedir a ninguém para ficar no Sporting»

A continuidade de Jérémy Mathieu na equipa principal do Sporting na próxima temporada continua a ser uma incógnita, até para o próprio treinador dos leões, Rúben Amorim.





Esta quinta-feira, na antevisão ao encontro desta sexta-feira diante do Paços de Ferreira, o técnico do Sporting comentou o futuro do defesa-central francês, deixando uma frase enigmática. "Já há uns meses disse que era muito importante ter fome e vontade de jogar no Sporting. Não vou pedir a ninguém para ficar no Sporting. Estou satisfeito com todos os jogadores porque têm dado uma resposta muito boa", disse.Recorde-se que,, a SAD leonina está no mercado à procura de um central com um perfil semelhante ao do número '22' e o treinador Rúben Amorim está preparado para planear a próxima temporada sem o central de 36 anos.