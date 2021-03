Rúben Amorim sobre Dário Essugo: «Mensagem para o grupo perceber. Este é o futuro do Sporting»

Rúben Amorim falou à Sporting TV depois do jogo desta noite em Alvalade, onde os leões venceram o V. Guimarães, por 1-0, com um golo de Gonçalo Inácio. O técnico abordou vários temas, incluindo a estreia de Dário Essugo, o mais jovem de sempre a atuar pelos leões e no campeonato nacional.





"Faltou agressividade no ultimo momento, os jogadores estiveram mais alegres e descontraídos, é uma vitoria completamente justa. A equipa cresce todas as semanas, noutras semanas vamos tendo dificuldades. Mais uma vez parabéns aos jogadores.""É muito mérito dos jogadores, a organização e a forma como são solidários uns com os outros. É o segredo desta equipa. Agora vêm aí as seleções, espero que os jogadores venham bem.""Obviamente gostei, tem 16 anos, teve pouca competição, mas teve bom desempenho, também é uma mensagem para os jovens. Todos vão ter uma oportunidade, é uma mensagem para o grupo perceber. Este é o futuro do Sporting. Temos de começar já e o Dário é mais um exemplo.""O Paulinho é um jogador que nos faz muita falta. Está melhor hoje do que quando veio, tem a vida estabilizada, conhece melhor os colegas.""Vamos acelerar os outros. Os jogadores que vão à seleção são os que mais jogam. Temos de acelerar os outros. Isto não pára. Estamos no início do processo.""Tem muita facilidade com bola, é rápido, inteligente, muito trabalhador. Mais um que talvez não fosse forte na formação, mas é mais um exemplo para a formação. De um momento para o outro a vida deles pode mudar. O Inácio tem de perceber que não está nada feito. Tem um grande caráter."