Rúben Amorim e a lágrima no canto do olho: «Gostava de dizer outra coisa mas é alergia»

A imagem de Rúben Amorim com uma lágrima no canto do olho, instantes antes do apito final no Rio Ave-Sporting (0-2), causou sensação no universo verde e branco. No entanto, o treinador leonino garantiu que não se tratou de um momento de emoção mas sim de... alergia.





"Gostava de dizer outra coisa mas é mesmo alergia, ando nisto há duas semanas, tenho alergia, tenho herpes. É mesmo stress. Emocionou-me, sou um rapaz sensível mas não nesta fase e nesta altura. Por isso, é mesmo alergia", disse um sorridente Amorim na conferência de imprensa de análise ao jogo.